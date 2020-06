'런닝맨', 게시판 비공개 전환 "출연자 사칭·악플 때문"

[아시아경제 허미담 기자] SBS '런닝맨' 측이 9일 악성 댓글로 인해 시청자 게시판을 비공개로 전환했다.

이날 SBS '런닝맨' 측은 공식 홈페이지를 통해 "무분별한 욕설과 과도한 비방, 출연자 사칭 등 악성 댓글로 인해 시청자 게시판을 비공개로 전환했다"고 밝혔다. 이어 "시청자 여러분의 양해 부탁드린다"고 덧붙였다.

이에 따라 '런닝맨' 시청 소감을 남기고자 하는 네티즌은 SBS 공식 홈페이지를 통한 로그인 후 게시판을 통해 비공개로 작성할 수 있다.

제작진의 비공개 전환 결정은 '런닝맨' 출연자를 향한 악성 댓글을 막기 위한 조치로 보인다.

앞서 '런닝맨' 고정 패널인 배우 전소민의 남동생은 지난 4월 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 악플러가 보낸 메시지를 공개한 바 있다.

이에 따르면 한 누리꾼은 "전소민을 '런닝맨'에서 퇴장시키지 않으면 가족이 매일 저주를 받을 거다", "'런닝맨' 참여 중단을 조언해라" 등의 메시지를 보냈다.

또 전소민은 최근 사칭 댓글로 곤욕을 치르기도 했다.

지난 5월 '런닝맨' 네이버 라이브 방송톡에서 전소민이라고 주장하는 누리꾼이 장문의 댓글을 남겼고, 이에 전소민은 자신의 SNS에 "사칭하지 않아 주셨으면 좋겠다"는 글을 올리며 직접 해명했다.

