'사라진 시간' 조진웅 "코로나19 속 개봉 아이러니, 극복할 것"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 조진웅이 정진영 감독과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

조진웅은 9일 오후 서울 광진구 자양동 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '사라진 시간' 언론배급시사회에서 작품을 선보이는 소감을 밝혔다.

이날 조진웅은 "배우 출신 감독님들과의 작업은 소통이 잘된다는 점에서 좋다"며 "혹시 감독이 되더라도 이런 부분에서 소통이 잘되도록 해야겠다고 느꼈다"라고 말했다.

조진웅은 코로나19 확산 여파 속에 주연배우로서 영화를 선보이는 것에 조심스러운 모습을 보였다. 그는 “시나리오를 보며 ‘이런 부분이 말이 돼?’ 싶은 지점도 있었지만, 현실이 아이러니하지 않나”고 말했다. 그러면서 “우리가 마스크를 끼고 사회적 거리두기를 하자면서 극장에 와달라고 홍보를 하고 있다. 아이러니하다”고 전했다.

이어 조진웅은 “어제 술을 좀 많이 마셨다”며 “코로나19로 모두가 힘들어하는 이 시점에 행사(언론시사회)가 열릴 수 있을까 싶었는데 한다더라. 긴장을 많이 해서 한잔 먹었다”고 말했다.

그러면서 “콘텐츠를 만드는 사람들은 시국에 더 예민하고 민감하게 반응하며 예술 작업을 해왔다. 이는 후손들도 이어질 거다. 우리는 분명 코로나를 극복하지 않을까”라고 전했다.

'사라진 시간'은 의문의 화재사건을 수사하던 형사가 자신이 믿었던 모든 것이 사라지는 충격적인 상황과 마주하면서 자신의 삶을 찾아 나서는 이야기를 그린 영화. 배우 정진영의 감독 데뷔작이다. 조진웅이 한적한 시골 마을에서 외지인 부부가 사망하는 의문의 화재 사건을 수사하게 된 형사 형구를 연기한다. 6월 18일 개봉.

사진=에이스메이커무비웍스

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr