김종인 "원희룡, 굳이 신경 쓸게 뭐 있나"…'진보 아류' 비판 일축

[아시아경제 김혜민 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장은 9일 원희룡 제주도지사가 '진보의 아류로는 영원히 2등'이라며 김 위원장을 우회적으로 비판한데 대해 "굳이 신경쓸 게 없다"며 일축했다.

김 위원장은 이날 오후 국회에서 열린 '6·25 전쟁 70주년 :회고와 반성' 정책 세미나 후 기자들과 만나 이 같이 말했다. 그는 원 지사를 '그 사람'이라고 지칭하며 "그 사람 얘기에 내가 굳이 신경쓸 것이 뭐가 있겠는가"라고 선을 그었다.

앞서 원 지사는 이날 오전 국회에서 열린 미래혁신포럼 특별강연 자리에서 "진보의 아류가 돼서는 영원히 2등이고 영원히 집권할 수 없다"고 밝혔다. 김 위원장이 취임 후 잇따라 전향적인 의제를 던지며 "보수, 진보라는 말을 쓰지말라"고 말한데 대한 비판이라는 것이 당 안팎의 분석이다.

한편 김 위원장은 이날 세미나에서 "6·25 전쟁을 겪었던 세대"라며 "절대로 잊어선 안 되고 후세대에도 교육을 통해 꼭 회상하도록 해야한다"고 강조했다.

그는 다시 악화된 남북 관계에 대해서도 "동족이라서 북한과 좋은 관계로 협력해야 한다는 점을 거부할 사람은 없다고 생각한다"면서도 "일방적으로 북한의 위협을 받고, 욕설을 다 들어가면서 아무렇지 않은양 지내는 것은 국민들이 묵과할 수 없을 것"이라고 말했다. 이어 북한이 청와대 핫라인도 끊은 것에 대해선 "그 사람들은 늘 그런 돌발적인 행위를 할 수 있는 사람들인데 너무 신뢰하고 믿어온 것이 우리의 실책이 아닌가 생각한다"고 덧붙였다.

