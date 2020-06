군범죄 피해자도 민간 국선변호사 선정

[아시아경제 양낙규 기자]올해 12월부터 군 범죄 피해자도 국선변호사의 도움을 받을 수 있게 된다.

국방부는 9일 '군사법원법 일부개정법률'이 이날 공포됐다며 6개월 뒤 시행된다고 밝혔다.

이번 개정 법률에는 군 범죄 피해자가 변호사가 없을 경우 군 검사가 민간 국선변호사를 선정해줄 수 있도록 하는 내용이 담겼다.

지난해 3월부터 군 사법개혁의 일환으로 군 범죄피해자에게 국선변호사를 지원한 국방부는 이번 개정을 통해 국선변호사 지원의 법률적 근거를 마련했다고 설명했다.

아울러 군 검사의 불기소 처분에 대해 고소ㆍ고발인이 불복할 수 있는 기간도 연장된다. 기존에는 고소ㆍ고발인이 군 검사의 불기소 처분에 불복할 경우 불기소 처분 통지를 받은 날부터 10일 이내 재정신청을 해야 했다.

그러나 개정 법률에 따르면 통지를 받은 날부터 30일 이내 재정신청을 할 수 있게 된다.

군사법원에서 무죄 판결을 받았을 경우 재판 비용을 판결이 확정된 사실을 안 날부터 3년, 무죄 판결이 확정된 날부터 5년 이내에 청구할 수 있다.

그동안은 무죄판결이 확정된 날부터 6개월 이내에 보상을 청구할 수 있었다. 국방부는 군사법원이 피해자 성명 등 개인정보가 공개되지 않도록 보호조치를 하도록 법률 근거도 마련했다.

국방부는 이번 법률 개정에 포함되지 않은 군사법 개혁 방안을 담은 군사법원법개정안을 21대 국회에 다시 제출할 계획이라고 밝혔다.

앞서 정부는 고등군사법원을 폐지하고 군사재판 항소심을 서울고등법원으로 이관하는 내용을 담은 개정안을 국회에 제출했지만, 개정안은 국회에서 통과되지 않았다.

국방부 관계자는 "국가가 군 범죄 피해자에 대해 전문가의 법률적 도움을 제공할 수 있게 됐다"며 "군 복무 질을 높이고 군 조직의 통합을 이끄는 기회가 될 것"이라고 말했다.

