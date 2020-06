골프존카운티 "한림안성CC 무인화 체크인 시스템 도입"

골프존카운티가 한림안성CC에 무인화 체크인 및 결제시스템(사진)을 도입했다.

경북 영천 청통CC에 이어 두번째, "프런트 직원을 통한 체크인 방식에 새 서비스를 곁들여 입장객들의 대기시간 단축 등 편의성을 높였다"는 평가다. 키오스크 이용 시 비대면 체크인과 동시에 1~4인 선결제까지 가능하다. 체크인 번호와 예약시간, QR 코드를 이용해 예약정보를 검색할 수 있다. 박세하 상무는 "편하면서도 자유로운 골프장을 몸으로 느낄 수 있도록 했다"고 설명했다.

한림안성CC는 서울에서 1시간 거리에 위치해 접근성이 좋다. 이미 무인편의점을 오픈해 호평받고 있다. 특히 노캐디 골프장이라 18홀 기준 팀 당 13만원 정도의 캐디피 절약이 가능하다. 친구나 연인끼리는 '2인 플레이' 등 아메리칸 스타일을 선호하는 고객에게 폭발적인 인기다. 골프존카운티는 국내외 19개소 골프장, 총 387홀을 관리 및 운영하는 골프 코스 토털 서비스 기업이다.