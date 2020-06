[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 라닉스 라닉스 317120 | 코스닥 증권정보 현재가 8,170 전일대비 100 등락률 +1.24% 거래량 265,387 전일가 8,070 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close =본점 소재지 번경

◆ 메디포럼제약 메디포럼제약 047920 | 코스닥 증권정보 현재가 5,710 전일대비 210 등락률 +3.82% 거래량 579,990 전일가 5,500 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close =신주발행무효 소송 피소

◆ 모베이스전자 모베이스전자 012860 | 코스닥 증권정보 현재가 1,510 전일대비 20 등락률 +1.34% 거래량 761,519 전일가 1,490 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close =코로나19에 회사분할 결정 철회

◆ 샘코 샘코 263540 | 코스닥 증권정보 현재가 2,015 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,015 2020.06.08 00:00 장중(20분지연) close =12억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

◆ 인터파크 인터파크 108790 | 코스닥 증권정보 현재가 4,505 전일대비 15 등락률 -0.33% 거래량 44,081 전일가 4,520 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close =종속회사 인터파크 인터파크 108790 | 코스닥 증권정보 현재가 4,505 전일대비 15 등락률 -0.33% 거래량 44,081 전일가 4,520 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close 송인서적 회생절차 개시신청

◆ 이원컴포텍 이원컴포텍 088290 | 코스닥 증권정보 현재가 8,540 전일대비 110 등락률 +1.30% 거래량 469,561 전일가 8,430 2020.06.08 15:30 장중(20분지연) close =300억원 규모 타법인 주식 양수 결정

