순천시보건소, 아토피·천식 예방교육 및 체험교실 실시

“아토피와 천식 예방수칙, ‘예방이’가 알려드려요 ~”



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시보건소에서는 알레르기 질환이 있는 학생들이 건강하게 생활할 수 있도록 학교(유치원·어린이집) 중심으로 매년 아토피·천식 안심학교를 지정해 운영하고 있다.

순천시에는 4개소의 아토피·천식 안심 어린이집이 운영되고 있으며, 5월부터 해당 어린이집을 방문해 아토피 피부염 예방수칙 배너 및 동영상 자료를 보급하고 천식 안심키트를 제공하는 등 천식 발작 응급 대처 교육을 실시하고 있다.

지난 3일에는 동그라미 유아스쿨 어린이집을 방문, 생활 속 거리두기를 지키며 눈높이에 맞는 쉽고 재미있는 동영상 교육을 마련해 아이들의 흥미를 유도했다.

가려워도 긁지 않기, 매일 미지근한 물로 목욕하기, 피부가 촉촉하게 보습제 자주 바르기, 엄마가 만들어 주신 간식 먹기 등 ‘예방이’와 함께 풀어보는 OX퀴즈를 통해 아이들은 아토피 예방수칙을 쉽고 재미있게 배울 수 있었다.

심기섭 건강증진과장은 “코로나 19로 대면 교육이 어려운 시점이지만, 생활 속 거리두기를 지키는 교육 및 체험교실을 통해 순천의 미래인 어린이들이 아토피 예방수칙을 거부감 없이 배우기를 바란다”고 전했다.

