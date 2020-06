양천구 탁구장→용인 교회 전파…당국 "누적 확진 41명"(상보)

[아시아경제 최대열 기자] 서울 양천구 탁구장에 들렀다 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸린 환자가 경기 용인시 큰나무교회에서 예배를 본 사실이 확인됐다. 방역당국은 두 집단발병 사례를 서로 연관성이 있다고 보고 하나의 집단감염으로 묶었다.

정은경 코로나19 중앙방역대책본부장은 8일 정례브리핑에서 "역학조사 결과 지난달 28일 양천구 탁구장 방문자가 같은 달 31일 용인 큰나무교회에서 예배본 것이 확인됐다"고 말했다.

방역당국에 따르면 이날 낮 기준 양천구 탁구장 관련 확진자는 22명, 큰나무교회 관련 환자는 19명이다. 두 집단은 양천구 운동시설 관련 집단으로 재분류, 총 확진자는 현재까지 41명이다. 서울 관악구에 있는 건강용품 방문판매업체 리치웨이 관련 확진자는 7명이 추가로 나와 52명으로 늘어났다. 서울 등 수도권에서 49명으로 대부분이며 충남에서 2명, 강원에서도 1명씩 확진됐다.

수도권 개척교회를 비롯한 종교 소모임에서도 확진자가 잇따랐다. 개척교회와 관련해선 전날보다 4명이 추가 감염돼 누적 확진자는 총 86명이 됐다. 이중 교회 관련 확진자가 31명, 접촉자는 55명이다. 경기도 군포ㆍ안양시 목회자모임과 관련해서는 자가격리 중이던 2명이 추가로 확진, 누적 21명으로 늘었다.

서울 이태원클럽과 관련해 자가격리를 해제하기 전 진행한 검사에서 1명이 추가로 양성 판정을 받아 현재까지 총 274명이 확진됐다. 클럽 등 방문자가 96명이고, 이들과 접촉한 확진자는 178명으로 늘었다. 경기 부천시 쿠팡물류센터에서는 자가격리를 해제하기 전 검사에서 4명, 격리 중이던 접촉자 1명 등 총 5명이 추가돼 누적 확진자는 138명이다. 이밖에 경기 광주시의 행복한 요양원에서 격리 중이던 입소자 1명이 추가 확진돼 전체 감염자는 9명으로 늘었다.

정 본부장은 "5월 이후에 지속되는 수도권의 집단감염이 이태원 클럽, 물류센터, 개척교회, 종교 소모임 그리고 방문판매, 탁구클럽 등 장소와 상황을 옮겨가면서 연쇄적으로 확산되고 있다"며 "수도권에서 많은 사람이 모이는 모임을 가급적 자제해주길 바라고 각종 모임이나 회의는 비대면, 온라인으로 안전하게 전환해주길 바란다"고 당부했다.

