속보[아시아경제 한승곤 기자] 문재인 대통령은 8일 최근 정의기억연대(정의연)를 둘러싼 논란과 관련해 "위안부 운동을 둘러싼 논란이 매우 혼란스럽다. 제가 말씀드리기도 조심스럽다"고 말했다.

문 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석·보좌관회의에서 정의연 논란과 관련해 "일각에서 위안부 운동 자체를 부정하고 운동의 대의를 손상시키려는 시도는 옳지 않다"며 이같이 말했다.

