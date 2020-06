여야, 상임위 정수부터 논의키로 합의…10일 데드라인

박병석 의장, 野 제안 수용

상임위 구성 일단 미뤄…오후 다시 만나 위원명단·위원장 배분 논의

[아시아경제 김혜민 기자, 전진영 기자] 21대 국회 원구성을 놓고 평행선을 달리던 여야가 8일 상임위원회 여야 정수 문제를 먼저 논의하기로 합의했다. 핵심 쟁점인 상임위원장 배분을 추가 협상할 시간을 번 셈이다.

더불어민주당 김태년·미래통합당 주호영 원내대표는 원구성 법정시한인 8일 오후 박병석 국회의장 주재로 회동을 갖고 이 같이 합의했다. 앞서 주 원내대표는 특위를 구성해 상임위 위원 정수부터 확정하자고 제안한 바 있다. 이번 합의는 박 의장이 주 원내대표의 제안을 받아들이면서 성사됐다.

한민수 국회 공보수석은 회동 직후 브리핑에서 "통합당이 제안한 특위 구성안은 합의됐다. 의장께서 수용을 했고 민주당도 수용했다"며 "특위는 11인으로 구성하고 민주당 6인, 통합당 4인, 비교섭 1인으로 구성된다"고 설명했다. 비교섭단체 1인 위원은 국회의장이 추천하기로 했다.

여야는 특위를 볼모로 논의가 지연될 것을 우려, 오는 10일 오후 2시 본회의를 열어 '상임위원 정수에 관한 규칙 개정안'을 처리하기로 합의했다.

여야가 상임위 정수부터 확정하기로 합의하면서 이날 예정된 본회의에선 특위 구성안만 처리될 예정이다. 오전까지만 해도 민주당은 표결을 통한 상임위원장 선출 가능성을 시사했으나 한차례 더 협상을 하기로 여지를 남겼다.

여야 원내대표는 이날 오후 한차례 더 만나 상임위 위원 명단과 상임위원장 배분 문제를 논의할 예정이다. 한 수석은 "구체적으로 어느 위원장을 (가져갈지에 대한) 얘기는 없었고 어느 시점까지 처리할지 논의를 하고 있는 상황"이라고 전했다. 이어 "의장께서는 최종적으로 합의에 이르지 않으면 결단할 수밖에 없다고 또 말했다"며 "의장이 생각하는 시한도 말하셨다"고 조속한 합의를 촉구했다.

