北, 김정은 참석 정치국 회의…대남 비난은 없어(종합)

"자립경제 발전·인민생활 향상" 강조

김정은·김여정 역할 분담 양상 주목

북한이 남한 정부의 대북전단 살포에 대한 대응을 연일 비난하며 남북 관계 단절까지 예고한 가운데 김정은 국무위원장 주재로 노동당 중앙위원회 제7기 제13차 정치국 회의를 개최했다. 다만 회의에서는 대남 관련 메시지는 없었고 경제 건설과 인민생활 향상 방안 등이 논의됐다.

8일 북한 관영 매체 조선중앙통신은 "정치국 위임에 따라 김정은 동지께서 회의를 사회하시었다"면서 "회의에서는 나라의 자립경제를 더욱 발전시키며 인민들의 생활을 향상시키는 데 나서는 일련의 중대한 문제들이 심도 있게 토의됐다"고 보도했다. 김 위원장의 공개 활동 보도는 지난달 24일 노동당 중앙군사위원회 제7기 제4차 확대 회의를 주재하는 모습을 노출한 지 15일 만이다.

이번 회의에서는 화학공업 발전, 평양시민 생활 보장, 현행 당 규약 개정, 조직(인사) 문제가 토의됐는데 가장 비중이 큰 분야는 화학공업이다. 김 위원장은 회의에서 "화학공업은 공업의 기초이고 인민 경제의 주 타격 전선"이라고 강조했으며 국산 원료·자재를 토대로 한 다방면적인 생산 체계 구축, 국가적인 과학 연구 역량 강화, 인재 양성 등을 과제로 제시했다. 북한에 풍부한 석탄을 원료로 활용하는 '탄소하나화학공업'과 국산 원료를 활용한 '카리(칼륨)비료공업' 창설 문제도 집중적으로 논의됐다. 김 위원장은 또 평양시민의 생활 보장을 위해 시급한 문제들을 구체적으로 지적했으며 살림집(주택) 건설 등 인민 생활 보장과 관련한 국가적인 대책을 세우는 문제를 강조했다. 현행 당 사업의 규약 개정과 인사 문제도 이번 회의에서 토의됐다.

이번 회의는 김여정 노동당 중앙위 제1부부장과 통일전선부가 잇달아 대북전단 살포를 문제 삼는 담화를 발표하고 남북공동연락사무소 철폐를 예고하는 등 남북 관계가 벼랑 끝으로 치닫는 가운데 이뤄졌지만 대남 문제는 일절 언급되지 않았다. 북한은 최근 김 제1부부장의 담화를 '최고지도자의 메시지'처럼 집중 부각하고 있다. 간부와 주민들이 그의 담화를 낭독ㆍ인용하고 그에 기반한 군중대회가 열리고 있다. 김 제1부부장은 이미 김 위원장의 대변인으로 자리매김한 상태였지만, 이 같은 동향은 사실상 '김정은 후계자'로도 볼 수 있다는 평가다.

일각에서는 김 위원장과 김 제1부부장의 역할 분담이 이뤄지고 있다는 관측도 나온다. 조한범 통일연구원 선임연구위원은 "김 제1부부장이 처음으로 자신의 명의로 대남 비난 담화를 냈을 때도 그다음 날 김 위원장은 남측에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위로 전문을 보내왔다"며 "대남 압박성 메시지를 내는 김 제1부부장과 남북 관계의 여지를 남겨두는 김 위원장 간의 역할 분담이 이뤄지고 있다"고 분석했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr