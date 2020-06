속보[아시아경제 양낙규 기자]공군사관학교 소속 소형훈련기 KC-100이 공군사관학교 인근 논에 불시착했다.

8일 공군은 "이날 오전 9시 30분께 공군사관학교 55전대 소속훈련기 'KT-100'이 훈련 중 청주시 남일면의 논바닥에 불시착했으며 훈련기에 타고 있던 조종사 2명은 모두 무사하다"고 말했다.

