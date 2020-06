[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구의회(의장 조영훈)가 지난 4일 중구의회 본회의장에서 정례회 대비 의원 역량 강화를 위한 세미나를 가졌다.

이번 교육은 갈수록 복잡하고 다양해지는 구민 수요에 맞춰 의원 개개인의 직무 전문성을 향상하고 내실 있는 의정활동을 펼치기 위해 마련됐다.

강사로 초빙된 최민수 제윤의정 지방의정연구소 원장은 행정사무감사 준비사항과 전략기법 및 타 의회의 감사 지적사례 등을 소개하며 실무위주의 교육을 진행했다. 강의 후에도 의원들의 질의답변 시간이 이어졌다.

조영훈 의장은“하루가 다르게 변하는 사회 흐름에 맞춰 구민 수요에 신속하고 유연하게 대응할 수 있는 의정 능력은 필수다. 공부하는 의회를 통해 구민 모두가 공감할 수 있는 변화를 이끌 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

