美 시위 진정세(?), 한인 상점 추가 피해 없어…누적 150건 유지

신규 피해 사례 '0'…첫 한인 상점 피해 이후 8일만

[아시아경제 임철영 기자] 미국 전역으로 확산한 인종 차별 항의 시위가 진정세에 접어들면서 한일 상점의 피해가 추가로 접수되지 않은 것으로 나타났다.

7일 외교부에 따르면 이날 오전 9시 기준 시위대 약탈 등으로 인한 한인 상점의 피해 사례가 전날과 같은 150건을 유지한 것으로 집계됐다.

일부 시위대의 약탈로 한인 상점 피해가 신규로 발생하지 않은 것은 지난달 30일 외교부가 피해 상황을 집계해온 이후 8일 만이다. 인명 피해는 현재까지 확인되지 않았다.

미국 내 지역별로는 필라델리피아에서 가장 많은 56건의 피해 사례가 접수됐다. 시카고(15건), 세인트 루이스(11건), 미니애폴리스 (10건) 등에서 10건 이상의 피해가 보고됐다. 로스앤젤레스와 워싱턴DC에서도 각각 9건. 8건의 한인 상점 피해 사례가 나왔다.

외교부는 미국 내 시위가 확산하면서 재외국민 보호 필요성이 대두하자 이태호 2차관을 본부장으로 하는 재외국민보호대책본부를 설치했다. 미국 내 10개 공관도 비상대책반을 꾸려 가동 중이다.

이 차관은 지난 2일 미국 주재 총영사관과 화상회의를 갖고 우리 교민을 보호하기 위한 대응 방안을 모색했다.

외교부 당국자는 "미국 체류 우리 국민의 피해 현황을 지속적으로 파악하고, 해당지역 당국과 긴밀히 협조하여 현지 우리 국민의 안전 확보와 피해 최소화를 위해 계속 노력할 예정"이라고 설명했다.

