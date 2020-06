[아시아경제 최대열 기자] 녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 450 등락률 +2.00% 거래량 101,049 전일가 22,500 2020.06.05 15:30 장마감 close 는 종속회사 녹십자헬스케어가 채무상환자금 등 930억원을 마련하기 위해 시냅틱인베스트먼트 주식회사를 선정해 3자배정 방식 유상증자를 실시하기로 했다고 5일 공시했다.

