[아시아경제 송승윤 기자] 술에 취해 '평화의 소녀상'에 행패를 부린 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 동대문경찰서는 재물손괴 혐의로 50대 남성 A씨를 불구속 입건했다고 5일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 6시40분께 서울 동대문구 용두공원에 있는 평화의 소녀상에서 1시간가량 소녀상에 매여 있는 스카프를 잡아당기거나 발치에 놓인 꽃병을 훼손한 혐의를 받고 있다.

경찰은 행인의 신고를 받고 A씨를 붙잡았다. A씨는 당시 술에 취해 기억이 나지 않는다고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 최근 이슈가 된 정의기억연대 사태 등과는 관련이 없는 것으로 보고 있다.

