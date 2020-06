해남소방서, 의용소방대원 모집

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남소방서(서장 윤강열)는 지역 민간 소방방재의 중심 조직으로써 실질적인 기능과 임무를 수행할 수 있는 유능한 의용소방대원을 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

의용소방대원은 지역사회 안전문화를 선도하고 각종 봉사활동·소방관서 업무를 보조하는 자원봉사조직으로 화재, 구조, 구급 등 재난 발생 시 소방현장 활동을 보조하고 화재 예방 순찰, 소방안전 캠페인 등 소방홍보 활동을 수행하게 된다.

지원 자격은 관할 지역에 거주하는 주민으로서 안정된 사업장에 근무하는 사람, 신체가 건강하고 협동 정신이 강한 사람, 희생정신과 봉사 정신이 투철하다고 인정되는 어느 하나에 해당하는 사람이면 지원할 수 있다.

신청서 접수는 오는 14일까지 관할119안전센터 방문·우편을 통해 가능하다. 기타 자세한 사항은 해남소방서 홈페이지나 대응구조과로 문의하면 된다.

