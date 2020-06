속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울아산병원이 5일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 병원에 방문해 일부 시설을 폐쇄·방역조치하고 접촉 직원 등에 코로나19 검사를 시행할 예정이라고 밝혔다.

서울아산병원은 홈페이지를 통해 69세 외래 진료 환자 A 씨가가 확진 판정을 받았음을 알렸다. 병원에 따르면 A씨는 서울 강북구 보건소 선별진료소를 통해 코로나19 검사를 받았고, 금일 오전 7시경 확진 판정을 받았다. 이에 따라 키오스크(신관 1층), 채혈실(신관 1층), 심전도실(동관 2층), 외래촬영실(동관 1층), 금강산 식당(동관 지하 1층)은 즉각 폐쇄 후 소독과 방역 조치를 시행했다.

병원은 예방차원에서 접촉 직원 등에 코로나19 검사를 시행할 예정이다.

