코스피, 2% 상승 반납 후 2150선 마감…0.19%↑

[아시아경제 오주연 기자] 4일 장중 2%대 급등하며 불기둥을 세웠던 코스피가 오후 들면서 하루 수익률을 대거 토해내고 간신히 상승 마감했다. 미·중 항공운항 중단 등의 마찰이 심화된데다 전일 급등에 따른 차익 실현 매물이 나오면서 지수 상승을 제한했다는 평가다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.19% 오른 2151.18로 상승마감했다. 오전 장중 2190선을 돌파하는 등 무서운 기세로 2%나 급등했지만, 이후 상승분을 뱉어냈다.

서상영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 미국 증시의 고용 지표가 개선되는 등 양호한 경기 회복 가능성이 부각되자 상승 출발했지만 미 증시 마감 직전 보도된 중국의 미국산 농산물 구입 일부 취소와 미·중 항공 운항 중단 등 마찰이 심화되자 매물이 출회했다"고 분석했다.

서 연구원은 "전일 급등에 따른 차익 실현 매물도 유입되며 부담이 됐다"면서 "특히 자동차, 은행, 화학 등 최근 상승을 이어왔던 업종의 낙폭이 컸다"고 말했다. 다만 최악으로 치닫고 있는 미·중 마찰에도 불구하고 경기 회복에 대한 기대가 여전히 시장에 긍정적인 영향을 주고 있어 장중 하락을 뒤로 하고 재차 상승전환했다고 덧붙였다.

수급별로는 개인이 유가증권시장에서 3346억원어치를 순매도했으며 외국인과 기관은 469억원, 2977억원어치를 담았다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,600 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 40,083,516 전일가 54,500 2020.06.04 15:30 장마감 close (0.92%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 650,000 전일대비 24,000 등락률 +3.83% 거래량 461,497 전일가 626,000 2020.06.04 15:30 장마감 close (2.08%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 232,500 전일대비 7,000 등락률 +3.10% 거래량 1,050,669 전일가 225,500 2020.06.04 15:30 장마감 close (2.44%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 247,000 전일대비 19,500 등락률 +8.57% 거래량 3,008,823 전일가 227,500 2020.06.04 15:30 장마감 close (4.84%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 417,500 전일대비 17,000 등락률 +4.24% 거래량 963,183 전일가 400,500 2020.06.04 15:30 장마감 close (4.24%) 등이 상승했고 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 87,700 전일대비 1,000 등락률 -1.13% 거래량 6,653,860 전일가 88,700 2020.06.04 15:30 장마감 close (-0.56%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,816,100 전일가 108,500 2020.06.04 15:30 장마감 close (-0.46%) 등은 하락했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.64% 오른 742.37로 마감했다. 개인은 코스닥시장에서 190억원, 외국인은 1418억원어치를 순매수했고 기관은 1432억원어치를 내다팔았다.

시가총액 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 95,000 전일대비 2,700 등락률 +2.93% 거래량 3,695,171 전일가 92,300 2020.06.04 15:30 장마감 close (2.93%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 130,600 전일대비 7,600 등락률 +6.18% 거래량 3,457,222 전일가 123,000 2020.06.04 15:30 장마감 close (6.18%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 217,300 전일대비 23,400 등락률 +12.07% 거래량 1,542,549 전일가 193,900 2020.06.04 15:30 장마감 close (12.07%) 등이 올랐고 에이치엘비(-5.68%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 106,500 전일대비 1,800 등락률 -1.66% 거래량 1,692,585 전일가 108,300 2020.06.04 15:30 장마감 close (-1.66%) 등은 하락했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr