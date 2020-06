6월 4일 코스피, 4.18p 오른 2151.18 마감(0.19%↑)

2020년 06월 04일 코스피 지수는 4.18p (0.19%) 상승한 2151.18로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 현대비앤지스틸우 현대비앤지스틸우 004565 | 코스피 증권정보 현재가 64,400 전일대비 5,800 등락률 +9.90% 거래량 58,272 전일가 58,600 2020.06.04 15:30 장마감 close , 신성통상 신성통상 005390 | 코스피 증권정보 현재가 1,885 전일대비 435 등락률 +30.00% 거래량 167,411,659 전일가 1,450 2020.06.04 15:30 장마감 close , 삼성중공우 삼성중공우 010145 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 27,500 등락률 +29.89% 거래량 242,815 전일가 92,000 2020.06.04 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 CS홀딩스 CS홀딩스 000590 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 8,400 등락률 -12.41% 거래량 54,774 전일가 67,700 2020.06.04 15:30 장마감 close , 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 1,450 등락률 -10.94% 거래량 1,697,816 전일가 13,250 2020.06.04 15:30 장마감 close , 쎌마테라퓨틱스 쎌마테라퓨틱스 015540 | 코스피 증권정보 현재가 5,460 전일대비 600 등락률 -9.90% 거래량 432,250 전일가 6,060 2020.06.04 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr