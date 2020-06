전주시, 불법주정차 더 이상 못 참아!…‘자전거 순찰대가 떴다’

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전주시가 자전거를 이용해 불법주정차 단속에 나선다.

4일 시에 따르면 교통 혼잡지역 불법주정차 행위를 근절하기 위해 자전거 교통순찰대를 내년 5월까지 운영할 계획이다.

주로 서부신시가지와 풍남문 주변 등 전주한옥마을, 객사길 일방통행구간, 전북대학교 구정문 상가밀집지역, 혁신도시 등 단속 취약지역과 시간대 불법주정차량을 대상으로 한다.

자전거 교통순찰대는 10명의 전담인력으로 구성됐다. 이들은 주말과 평일 퇴근시간 등 교통단속 취약시간대인 오후 5시부터 오후 10시까지 운영된다.

올해에는 특히 활동범위를 넓혀 인도와 횡단보도, 자전거도로, 버스승강장, 소방시설 주변, 어린이보호구역 등의 고질적인 안전 무시 관행도 개선해 나가기로 했다.

아울러 주요도로에서 번호판을 가린 채 불법주정차를 하거나 앞 차에 바짝 붙여 주차하는 행위, 인도 위 주정차행위 등도 지도·단속해 이동식 차량과 고정식 CCTV의 한계를 보완키로 했다.

시는 지난해 자전거 교통순찰대를 운영해 총 8239건의 불법주정차를 단속한 바 있다.

김태훈 전주시 교통안전과장은 “차량을 이용한 불법주정차 단속은 차가 다닐 수 있는 간선도로 위주여서 효율성이 떨어지는 부분이 있다”고 말했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr