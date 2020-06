4일 서울 영등포구 63컨벤션센터에서 전국 사회연대경제 지방정부협의회 주최로 열린 제21대 국회 사회적 경제 입법 간담회에서 정원오 협의회장(성동구청장, 오른쪽부터)와 윤호중·박광온 민주당 의원 등 참석자들이 박수치고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

