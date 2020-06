靑, 김여정 '남북군사합의 파기' 언급에 "4·27, 9·19 남북합의 지켜져야"

[아시아경제 손선희 기자] 김여정 북한 노동당 제1부부장이 탈북민의 대북전단 살포에 불쾌감을 표하며 4일 '남북 군사합의 파기' 가능성을 언급한 가운데 청와대는 기존의 남북 합의가 지켜져야 한다는 입장을 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 기자들과 만나 "4·27 판문점 선언과 9·19 남북 군사합의가 지켜져야 한다는 입장에 변함이 없다"고 말했다.

앞서 김 부부장은 노동지 기관지인 노동신문을 통해 "남조선 당국이 응분의 조처를 세우지 못한다면 금강산 관광 폐지에 이어 개성공업지구의 완전 철거가 될지, 북남(남북) 공동연락사무소 폐쇄가 될지, 있으나 마나 한 북남 군사합의 파기가 될지 단단히 각오는 해둬야 할 것"이라고 말했다.

이번 담화와 관련해 청와대에서 국가안전보장회의(NSC) 회의를 개최했는가란 질문에 이 관계자는 "매주 목요일 NSC 정례회의가 개최된다"며 개최 시간에 대한 언급은 없이 "오늘 열린다는 사실만 말씀드리겠다"고 했다.

한편 여상기 통일부 대변인은 이날 오전 정례브리핑을 갖고 대북전단 살포에 대해 "접경지역 국민의 생명과 재산에 위협을 초래하는 행위는 중단돼야 한다"며 이를 강제하기 위한 법률 정비를 준비하고 있다고 밝혔다.

