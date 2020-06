[아시아경제 김은별 기자] 한국은행이 오는 12일 창립 70주년을 맞아 '한국은행 70년사'를 발간한다. 중앙은행의 기능과 역할을 알기쉽게 소개하는 TV다큐멘터리 등 다양한 콘텐츠도 제작·배포할 예정이다.

한은은 4일 "지난 70년간 우리경제 발전과정과 한은의 발자취를 되돌아보고, 다가올 변화와 도전에 대비하는 계기로 삼고자 '한국은행 70년사'를 발간한다"고 밝혔다. 책자에는 우리나라 경제와 금융의 발전과정에서 이루어진 중앙은행제도와 통화신용정책의 변천사가 담긴다. 한은의 창립, 시대별 한은의 역할 및 기능, 향후 한은의 발전방향 등 총 10개 장으로 구성된다.

이외에 한은은 한국교육방송공사(EBS)와 공동으로 다큐멘터리 '혼돈시대의 중앙은행'을 제작했으며, 네이버 웹툰, 리플렛 등 콘텐츠도 배포한다.

