더운 날씨에 'K2 오싹티셔츠' 매출 쑤욱

[아시아경제 조유진 기자] 아웃도어 브랜드 K2가 기능성 냉감 티셔츠인 '오싹' 반팔 티셔츠의 4~5월 매출이 전년 동기 대비 20% 신장했다.

4일 K2는 "오싹 반팔 티셔츠의 판매 연령대를 분석한 결과 3040 고객 판매량이 전년대비 15% 증가했다"고 설명했다. 이같은 오싹 반팔 티셔츠의 인기에 힘입어 지난 5월 추가 리오더를 진행했다.

오싹 반팔 티셔츠 외에도 오싹 팬츠군의 매출도 30% 증가하며 판매 호조를 보이고 있다. 올해 역대급 무더위가 예고된 데다 등산 등 아웃도어 활동을 즐기는 인구가 늘어난 데 따른 것으로 보인다.

K2는 "등산 인구가 늘어나면서 등산 시 필요한 기능성 냉감 의류가 인기를 얻으며 매출 호조를 보이고 있다"고 밝혔다.

K2 오싹 티셔츠는 지속적이고 반복적인 듀얼쿨링 시스템으로 냉감 효과와 함께 땀과 끈적임을 빠르게 배출시켜 무더운 여름철 쾌적하고 시원하게 입을 수 있는 기능성 냉감 티셔츠다.

시원한 촉감의 하이게이지 소재와 냉감 물질 PCM을 프린트로 안감에 가공해 소재와 가공법에서 이중 냉감 효과를 극대화한 것이 특징이다.

K2 마케팅팀 신선철 팀장은 “오래도록 오싹하다’는 기획 방향에 맞춰 TV광고 등 공격적인 마케팅을 진행한 것이 주효했다”며 “본격적인 여름이 시작되면 냉감 제품군의 판매가 좀더 늘어날 것으로 보인다”고 말했다.

