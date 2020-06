북한 김정은 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 제1부부장이 4일 담화를 통해 탈북민의 대북전단 살포에 불쾌감을 표하며 남북 군사합의 파기 가능성을 거론했다.

(자세한 내용은 상보에서 보도합니다)

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr