정부, 남북 교류협력법 개정 이어 산림협력도 시동

김연철 "산림분야 북한과 협력할 때"

김연철 통일부 장관이 최근 남북 한강하구 공동 이용 현장을 방문한 데 이어 남북산림협력센터 준공식에 참석하며 남북 협력 사업 추진에 대한 의지를 드러냈다. 정부는 북한의 노골적인 침묵에도 남북교류협력법 개정을 추진하는 등 독자적인 남북 협력의 접점을 대폭 늘려가고 있다.

김 장관은 3일 파주 남북산림협력센터 준공식에서 축사를 통해 "오늘날 우리나라는 산림 분야의 국제 협력을 이끄는 나라가 됐다"면서 "이제는 우리와 가장 가까이에 있는 북한과 협력할 때"라고 말했다.

김 장관은 "생명을 위협하는 자연재해와 기후 변화에 맞서 남과 북이 함께 대응해나가야 한다"면서 "산림 협력은 그 열쇠"라고 했다. 그는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 잠잠해지면 남북이 기존 합의에 대한 이행을 재개하고 협력의 폭을 넓혀나가야 한다"고 강조했다.

산림 협력은 남북 간 합의 사항이자 김정은 북한 국무위원장의 관심이 깊은 분야이기도 하다. 산림 협력은 북한의 호응을 이끌어내기 위한 카드가 될 수 있다는 평가다. 남북은 대화 국면에 접어든 2018년 유엔(UN) 안전보장이사회의 대북 제재에 구애받지 않는 대표적 협력 사업으로 북한의 산림 복구를 선정했다. 같은 해 열린 남북산림협력 분과회담에서는 산림 조성과 보호를 위한 활동을 단계적으로 추진하는 데 합의한 바 있다.

김 위원장은 2018년 7월 양강도 삼지연군 건설현장 시찰에서 간부들에게 "나무 한 그루와 풀 한 포기도 결코 무심히 대할 수 없는 혁명의 성지라는 것을 명심하고 백두산지구 생태환경을 그대로 보존하여야 한다"며 '친생태적 건설 사업'을 지시하기도 했다.

다만 남측이 지속적인 협력 의지를 내비치고 있으나 북한은 냉담한 반응을 이어가고 있다. 북한의 대남 선전 매체 메아리는 2일 "남한이 남북선언의 이행을 위한 근본적이고도 원칙적인 문제들은 외면한 채 미국에 맹종맹동하며 민족의 화해와 협력분위기를 깨뜨리고 있다"고 남측을 비난했다.

