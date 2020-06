임영웅 효과 톡톡…쌍용차, 이번엔 브랜드화보 제작

[아시아경제 성기호 기자] 쌍용자동차가 고객들의 응원과 사랑에 대한 보답으로 ‘미스터트롯’ 임영웅과 그의 첫 차 G4 렉스턴이 선사하는 색다른 매력을 담은 브랜드화보를 제작, 증정한다고 3일 밝혔다.

‘렉스톤 Ⅹ 아임 히어로’를 타이틀로 삼은 이번 화보는 무채색 계열의 패션으로 반전매력을 선보인 임영웅과 화이트 에디션의 정통 스포츠유틸리티차량(SUV) G4 렉스턴의 세련된 도시적 이미지를 확인할 수 있다.

‘내일은 미스터트롯’ 우승의 주인공인 임영웅은 G4 렉스턴 화이트 에디션 1호차의 주인공이자 광고모델로 활동 중이며, ‘인생이 막 재밌어지기 시작했다’는 광고카피는 슈퍼스타로 거듭난 그의 인생 2막을 잘 표현하고 있다고 쌍용차 관계자는 설명했다.

임영웅은 “미스터트롯의 또 하나의 인연인 렉스턴을 통해 색다른 모습을 보여 드릴 수 있게 되어 기쁘다”며 “항상 꿈을 잃지 않고, 매순간을 즐기면서 살았기에 이런 날이 왔나 봅니다”라고 소감을 전했다.

임영웅이 모델로 활약하고 있는 G4 렉스턴은 5월 판매량 기준 전월 대비 61% 증가한 1089대로 큰 폭의 판매증가를 이뤘다.

특별제작 화보와 브로마이드는 신차 구매계약 고객을 대상으로 3일부터 증정이 시작된다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr