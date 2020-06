[특징주] 은행·보험·증권 등 금융주 일제히 상승세

[아시아경제 이민우 기자] 은행과 보험사 및 증권사 등 금융주가 상승세다.

2일 오후 2시40분 기준 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 9,790 전일대비 670 등락률 +7.35% 거래량 4,034,383 전일가 9,120 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close 주가는 전날보다 7.68% 오른 9820원을 보이고 있다. KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 36,350 전일대비 1,750 등락률 +5.06% 거래량 3,577,183 전일가 34,600 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close 도 5.35% 오른 3만6450원에 거래 중이다. 그 밖에 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 32,050 전일대비 1,350 등락률 +4.40% 거래량 3,094,707 전일가 30,700 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close , 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 31,600 전일대비 1,500 등락률 +4.98% 거래량 2,219,283 전일가 30,100 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close 등도 각각 4.89%, 4.82% 상승한 상황이다.

보험사 주가도 대부분 오름세다. 같은 시간 DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 46,900 전일대비 2,800 등락률 +6.35% 거래량 285,790 전일가 44,100 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close 은 전날 대비 6.12% 오른 4만6800원을 나타내고 있다. 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 48,050 전일대비 1,550 등락률 +3.33% 거래량 1,093,014 전일가 46,500 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close 도 4만8100원으로 3.44% 상승했다. 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 1,560 전일대비 35 등락률 +2.30% 거래량 9,882,552 전일가 1,525 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close 은 2.30% 오른 1560원을 가리키고 있다.

증권사 주가 역시 상승세다. 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 89,500 전일대비 7,000 등락률 +8.48% 거래량 174,748 전일가 82,500 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close 의 경우 전날보다 8.48% 오른 8만9500원을 기록하고 있다. 한때 8만9600원에 도달하며 연 최고가를 기록하기도 했다. 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 1,865 전일대비 95 등락률 +5.37% 거래량 1,863,916 전일가 1,770 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close 은 전날보다 5.37% 오른 1865원을 기록했다. 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 6,490 전일대비 170 등락률 +2.69% 거래량 4,314,355 전일가 6,320 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close (3.01%), KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 2,580 전일대비 60 등락률 +2.38% 거래량 456,039 전일가 2,520 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close (2.58%), NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 10,350 전일대비 250 등락률 +2.48% 거래량 1,382,908 전일가 10,100 2020.06.02 14:54 장중(20분지연) close (2.48%) 등도 모두 올랐다.

