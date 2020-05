한샘, O4O 서비스로 대리점과 상생 나서

[아시아경제 김철현 기자] 한샘(대표 강승수)은 자사 홈페이지 '한샘닷컴'이 고객과 전국 700여개의 한샘 오프라인 매장을 연결하는 O4O(Online for Offline) 플랫폼으로, 누적 상담신청 5만건을 돌파했다고 22일 밝혔다.

