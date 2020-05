"왜 마스크 안 써" 용인서 아파트 주민이 택배 기사 폭행

A 씨의 폭행으로 B 씨는 갈비뼈에 금이 가고, C 씨는 코뼈가 부러지는 등 다쳤다.

A 씨는 지난 7일 오전 9시께 자신이 거주하는 경기 용인시 한 아파트 단지에서 택배기사 B 씨와 함께 일하던 그의 사촌 동생 C 씨에게 주먹을 휘둘러 상해를 입힌 혐의를 받는다.