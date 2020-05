마포아트센터 운영 재개…21일 플라멩코·26일 용재 오닐 공연

최근 정부의 사회적 거리두기 조치가 완화됨에 따라 마포문화재단은 오는 26일 오후 8시 마포아트센터 아트홀맥에서 열리는 비올리스트 리처드 용재 오닐의 '당신을 위한 기도(Pray for You)' 공연을 통해 100여 일만에 공연장 문을 연다.

