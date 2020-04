[아시아경제 이기민 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 283,500 전일대비 4,000 등락률 +1.43% 거래량 452,010 전일가 279,500 2020.04.29 14:09 장중(20분지연) close 는 29일 2020년 1분기 실절발표 후 열린 컨퍼런스콜에서 “1분기는 직접적 영향은 크지 않았지만 2분기에는 전방의 수요 감소가 본격적이다"며 "판매도 계획대비 다소 감소할 것으로 전망된다"고 밝혔다. 이어 "중대형전지, 전자재료에 비해 IT 비중 높은 소형 전지가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향이 클 것 예상된다"며 "3분기부터는 전 사업부의 점진적 회복 예상한다"고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.