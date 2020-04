AI 의료기기 등 첨단의료기기 허가, 연평균 20% 증가

AI 기반 의료기기는 지난해 총 10건을 허가했다. 2017년 0건에서 2018년 4건, 2019년 10건으로 매년 증가세다. 지난해 허가 제품은 모두 국내 개발 제품으로 내시경, 엑스레이 등 의료영상을 분석해 진단 또는 검출보조 역할을 하는 소프트웨어 의료기기다. 또 바이오와 IT 기술 등을 접목한 첨단의료기기 허가는 최근 3년 동안 연평균 19.3%씩 꾸준히 증가했다.

