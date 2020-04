늘 갑갑하던 시내 주차… 스마트시티 기술로 해결한다

부천시는 이후 사업 확대를 통해 공유모빌리티와 대중교통수단간 연계를 통해 최적경로 안내 · 통합 예약 · 결제 · 환승이 모두 이뤄지는 'Maas(Mobility As A Service)' 플랫폼으로의 고도화를 꾀한다. 이를 통해 2022년까지 부천시 내에서 14개의 마을기업이 세워져 300명의 신규고용 창출과 연 49억원의 경제효과가 기대된다는 분석이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.