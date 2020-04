ADT캡스, '고객감동브랜드지수' 방범보안서비스 부문 7년 연속 1위

SK텔레콤의 보안자회사인 ADT캡스는 그간 유지해온 빠른 출동, 빠른 A/S 시스템에 SK텔레콤의 첨단 ICT 기술력을 결합해 한층 안전하면서도 편리한 '융합 보안' 서비스를 선보이고 있다. 대표적인 예가 현관문 앞 보안에 특화된 주거 보안 서비스 '캡스홈'이다. 캡스홈은 부착형 기기 하나로 현관 앞 배회자 감지부터 실시간 영상 확인·양방향 대화까지 가능하다. 또 스마트폰 앱을 포함한 보안시스템과 연동해 필요시 긴급 출동 요청도 할 수 있다.

