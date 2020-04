[봄, 건강지킴이] 육체·눈 피로부터 신경통·근육통 개선 원기회복 영양제

아로나민 아이는 비타민 A(레티닐팔미테이트)와 프로 비타민 A(베타카로틴), 비타민 B1·B2·B6·B12, 비타민 C, 비타민 E와 함께 셀레늄, 망간, 구리, 아연 등의 무기질이 함유된 눈 영양제다. 눈의 피로, 건조감을 완화하고 육체피로와 체력저하 등에 효과가 있다.

아로나민 씨플러스는 비타민 B군과 비타민 C, 비타민 E, 셀레늄, 아연 등의 항산화 성분을 더해 비타민 보충은 물론 육체피로와 신경통, 근육통 등을 개선하는 데 효과가 있다.

아로나민 골드는 활성형 비타민 B1인 푸르설티아민을 비롯한 비타민 B군과 비타민 C, 비타민 E 등이 적절히 들어 있어 육체피로, 체력저하, 눈의 피로, 신경통, 근육통, 관절통 등에 효과가 있다.