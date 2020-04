위메프, 무소음 IT·가전 2년새 최대 16배 ↑

위메프 관계자는 "IT, 가전을 포함해 자동차, 산업 기계, 승용 완구 등 다양한 업계 및 제품에서 무소음 이슈가 확장되면서 소음 감축 제품이 트렌드로 자리 잡고 있다"라며 "첨단 기술이 뒷받침하면서 고성능의 무소음 제품을 찾는 소비자들이 더욱 늘 것"이라고 전했다.

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 최근 2년새 무소음 IT·가전 제품 매출이 급증했다고 22일 밝혔다. 특히 조용한 오피스 IT 기기 인기가 높았다. 저소음 키보드 매출은 올 1분기 2년 전 같은 기간 보다 무려 16배 이상(1588.05%) 늘었다. 무소음 마우스 매출도 2.5배(156.28%) 신장했다. 한 공간에서 다수의 사람이 업무를 하는 만큼 주변 사람들에게 소음으로 방해를 주지 않기 위한 소비로 해석된다.