올해 말부터 '모바일 공무원증' 도입

윤종인 행안부 차관은 "모바일 신분증은 개념적(자기주권 강화), 기술적(DID기술 적용), 형태적(디지털 신분증), 활용적(온?오프라인 통합) 측면에서 기존 신원증명의 패러다임을 180도 바꾸는 혁신적인 서비스"라며 "모바일 신분증 도입이 국내 디지털 생태계 활성화는 물론 DID 기술 분야에서 국제 표준을 선도하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.