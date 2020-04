포스코인터, 미얀마에 코로나19 진단키트 지원

포스코인터내셔널은 18일 코로나19 진단 키트 100개를 미얀마 보건체육부에 전달했다. 사진은 오른쪽부터 쪄탄툰(Zaw Than Htun) 보건체육부 산하 국립의학연구원장, 이상화 주미얀마 한국대사, 이상훈 포스코인터내셔널 미얀마지역총괄(사진=포스코인터내셔널)

