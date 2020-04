방탄소년단 정국, 안경써도 가려지지 않는 영롱한 눈빛 '눈길'

한편 지난 2월 발매된 방탄소년단 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'에 수록된 정국의 솔로곡 '시차(My Time)'는 15, 16일 세계 최대 온라인 쇼핑몰 '아마존'에서 2일 연속 베스트셀러 1위에 오르는 등 여전한 인기를 과시하고 있다.

