[최명호 쪽집게 레슨] 2. 중심축 "양팔부터 자유롭게"

마지막은 준비한 곳에서 휘두르기(Shot from where)다. 셋업을 취한 뒤 샤프트를 가볍게(떨어뜨리지 않을 정도로) 잡아 양팔의 편안함을 추구한다. 그래야 마음껏 휘둘러서 파워와 정확도를 동시에 얻을 수 있다. 이미지 트레이닝은 집이나 사무실에서 클럽 없이 연습이 가능하다. 이미지 트레이닝은 실전에서 아주 유용하다. 정확한 어드레스는 물론 중심축까지 기본을 만드는 '지름길'이다.

지난주 '셋업의 균형(Set up Balance)'에 이어 <최명호 쪽집게 레슨> 두번째 순서는 '중심축(Maim Axis)'이다. 초, 중급자들은 보통 양팔로만 스윙을 한다. 백스윙에서 에너지를 축적하기 어려워 비거리가 나지 않고, 또 임팩트 순간 양팔이 불필요한 동작을 유발해 정확도까지 떨어지는 이유다. 고수가 되기 위해서는 스윙과정 내내 몸의 중심축을 지키는 '몸통 스윙'이 필요하다.