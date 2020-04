'복면가왕' 김우석 "외모보단 실력으로 인정받고 싶다"...주윤발 4연승(종합)

2라운드 두번째는 삼각김밥과 햄스터의 무대였다. 삼각김밥은 아소토 유니온의 'Think About' Chu'를 감각적인 보이스로 선보였고, 햄스터는 씨스타19의 'Ma Boy'를 능숙하게 열창해 시선을 모았다. 햄스터의 노래 실력에 루나는 "반했다"고 평했고, 유영석은 "주윤발 잡는 저승사자가 될 것 같다"고 극찬했다. 이 대결은 15대 6으로 햄스터가 다음 라운드에 올라갔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.