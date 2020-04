창작뮤지컬 '웃는 남자' 60분 하이라이트 13일 온라인 상영

이번에 공개되는 하이라이트 영상은 2018년 예술의전당 영상화 사업인 '싹 온 스크린(SAC ON SCREEN)'에서 제작한 것으로 약 60분 분량이다. 극장에서와 달리 배우들의 숨결이 느껴질 듯한 클로즈업 장면과 다양한 각도의 영상으로 공연장에서 보는 것과는 또 다른 생생한 현장감을 느낄 수 있다.

