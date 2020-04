트럼프 "코로나19 정점 가까워지고 있다"

또한 트럼프 대통령은 오는 14일께 경제활동 재개 문제 등을 다룰 초당적인 가칭 '국가재개위원회(opening our country council)'를 발표할 것이라고 밝혔다. 국가재개위원회에는 스티븐 므누신 재무부 장관, 래리 커들로 백악관 국가경제위원장 등과 함께 의사, 기업인, 주지사 등 다양한 인사들이 참여할 것으로 전해졌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.