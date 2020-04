[이종길의 영화읽기]역행하는 동물원…'호랑이 왕'의 메나주리

이런 싸움에서 가장 큰 피해를 입는 것은 동물들이다. 대다수가 죽임을 당하거나 불법 거래됐다. 남은 짐승들도 사실상 방치된 상태다. 동물원은 동물을 깊이 있게 연구하고 그로부터 얻은 지식을 대중에 전달하는 공간이다. 그 뜻이 처음 펼쳐진 곳은 영국의 런던 동물학 정원(The Zoological Garden of London). 런던 시민들이 이를 줄여 'Zoo'라고 부르면서 지금의 동물원이라는 의미가 생겼다.

넷플릭스 다큐멘터리 '타이거 킹: 무법지대'의 마지막을 장식하는 노래 '나는 호랑이를 보았네(I Saw a Tiger)'다. 가수는 조 이그조틱. 가사와 달리 미국 오클라호마주에서 동물원을 운영한다. 동물애호가를 자처하지만 실상은 정반대다. 맹수들을 앞세운 돈벌이에 혈안이 돼 있다. 수익으로는 탄창을 산다. 한적한 호수에서 마구잡이로 총을 갈겨대며 으스댄다. 동성애자 남편들과 마약까지 복용하며 방탕한 생활을 즐긴다.