최명호 "작지만 빠르게, 키워드는 일관성"

이번 레슨은 '셋업의 균형(Set up Balance)'을 비롯해 '몸의 힘빼기(Relax Body)', 몸통 회전 등 기초를 다져 작지만 빠르고, 일관된 스윙을 만드는데 초점을 맞췄다. "골프는 어차피 연습이 왕도"라는 최 프로는 "머리로만 이해하지말고, 당장 연습장에 달려가 몸으로 익혀야 한다"며 "가능하면 1주일에 한 차례보다는 2, 3차례씩 몰아서 연습하는 게 더 효과적"이라고 주문했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.