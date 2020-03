올릭스, RNA간섭 기반 간 질환 치료제 플랫폼 핵심 기술 확보

[아시아경제 유현석 기자] 올릭스 올릭스 226950 | 코스닥 증권정보 현재가 31,850 전일대비 4,900 등락률 +18.18% 거래량 247,809 전일가 26,950 2020.03.30 09:34 장중(20분지연) close 는 비대칭 siRNA 플랫폼 기반 간질환 치료제 개발을 위해 미국 AM 케미컬로부터 핵산치료제를 간조직으로 전달할 수 있는 기술 N-아세틸갈락토사민(GalNAc, 이하 갈낙)-접합 기술의 특허권과 노하우에 대한 세계 권리를 독점 도입하는 라이센스 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

