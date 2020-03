유튜버와 손잡은 LG전자 "그램·스마트폰 내구성 알린다"

LG전자 관계자는 "MZ세대의 특성을 고려, 비대면·비접촉 마케팅의 일환인 온라인 마케팅을 강화하며 프리미엄 IT 기기 수요를 적극 공략한다는 계획"이라고 설명했다. MZ세대는 1980년대 초~2000년대 초 출생한 밀레니얼 세대와 1990년대 중반~2000년대 초반 출생한 Z세대를 통칭한다.

전자제품 판매사원으로 활동하기도 했던 IT 유튜버 깨봉은 경기도 평택 소재 LG 디지털파크를 찾아 LG 그램 17 노트북과 LG V50S ThinQ의 내구성 테스트 장면을 촬영했다. LG전자는 고객들이 제품을 사용하는 여러 환경을 고려, 노트북과 스마트폰에 충격, 먼지, 고온, 저온, 진동 등 다양한 분야에서 실제 인증에 준하는 가혹조건을 설정하고 엄격한 자체 테스트를 거치고 있다.

[아시아경제 조슬기나 기자] LG전자가 유명 IT유튜브 채널 '깨봉채널'과 손잡고 노트북, 스마트폰 등 자사 IT 기기의 뛰어난 내구성을 알리는 온라인 마케팅에 나섰다.