라이카 어워드 코리아 2019 수상 정환영 작가 개인전

[아시아경제 박병희 기자] 라이카 카메라가 라이카 스토어 청담점에서 '라이카 어워드 코리아 2019'의 수상자인 정환영 사진작가의 개인전 'Common Places, People, and Island; Monologue' 사진전을 진행한다.

